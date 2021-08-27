الصين تندد بهجوم مطار كابل وتدعو لإجراءات فعالة لتحقيق انتقال سلس

دانت الصين اليوم الجمعة بشدة التفجيرين اللذين وقعا في مطار كابل أمس، وأعربت عن أملها في أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات فعالة لضمان انتقال سلس.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اعتيادية إن بكين لم تتلق تقارير عن إصابة أي من مواطنيها.

وقتل مهاجم انتحاري من تنظيم "داعش" 85 شخصا في تفجير استهدف محيط مطار كابل أمس الخميس.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية أن العدد الإجمالي لضحايا تفجيري مطار كابل، بما في ذلك القتلى من العسكريين الأمريكيين، تجاوز المئة.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 مواطنا أفغانيا، علاوة على 13 جنديا أمريكيا، حسب البنتاغون.

المصدر: رويترز