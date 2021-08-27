رئيسي يستهل جولاته على المحافظات بزيارة الأهواز جنوب إيران

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعة، إلى محافظة خوزستان مع عدد من وزراء حكومته، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتهدف لمعالجة أزمات المحافظة الجنوبية ولا سيما المياه والبيئة.

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وتعد هذه الزيارة، التي تستغرق يوما واحدا، الأولى من نوعها للرئيس الإيراني الجديد إلى محافظات البلاد.

وقال رئيسي لدى وصوله إلى مطار الأهواز إن زيارته تهدف للاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة والبحث عن حلول سريعة، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وكانت محافظة خوزستان شهدت في يوليو الماضي احتجاجات على انقطاع المياه، تخللها أعمال شغب وقتل خلالها شخصان على الأقل.

وتواجه إيران أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما وأثرت أزمة المياه على الأسر والزراعة وتربية الماشية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ورافق رئيسي في الزيارة، عدد من الوزراء بينهم وزير الطاقة والداخلية والجهاد الزراعي والصحة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

وخلال زيارته لمستشفى رازي في الأهواز أمام حشد من الكوادر العلاجية والطبية، قال رئيسي إن "أولويتنا تتمثل بمعالجة تفشي كورونا والحكومة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أهالي محافظة خوزستان في هذا الصدد".

ودعا رئيسي إلى استخدام المعسكرات إذا دعت الحاجة إلى المزيد من الأماكن لاستشفاء مرضى كورونا، مضيفا أن "الحكومة تبذل قصارى جهودها واهتمامها لمعالجة المشاكل الناجمة التي سببها تفشي كورونا وسنعمل على تحسين الأوضاع".

المصدر: RT+ وكالة مهر

أحمد حبيبي- طهران