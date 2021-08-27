إسبانيا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان
Reuters
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قالت الحكومة الإسبانية إنها أنهت عملية الإجلاء من أفغانستان ومن المتوقع أن يهبط آخر من تم إجلاؤهم في قاعدة توريخون الجوية العسكرية بالقرب من مدريد في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وأكدت الحكومة في بيان، أن طائرتين عسكريتين تقلان آخر 81 إسبانيا من كابل وصلت إلى دبي في وقت مبكر من صباح اليوم.
وكانت الطائرتان تقلان أيضا 4 جنود برتغاليين و83 أفغانيا عملوا مع دول حلف شمال الأطلسي.
وأجلت إسبانيا 1898 أفغانيا عملوا مع دول غربية أو مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
المصدر: رويترز
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