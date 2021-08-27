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إسبانيا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

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إسبانيا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان
Reuters
عمليات الإجلاء من مطار كابل
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قالت الحكومة الإسبانية إنها أنهت عملية الإجلاء من أفغانستان ومن المتوقع أن يهبط آخر من تم إجلاؤهم في قاعدة توريخون الجوية العسكرية بالقرب من مدريد في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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وأكدت الحكومة في بيان، أن طائرتين عسكريتين تقلان آخر 81 إسبانيا من كابل وصلت إلى دبي في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكانت الطائرتان تقلان أيضا 4 جنود برتغاليين و83 أفغانيا عملوا مع دول حلف شمال الأطلسي.

وأجلت إسبانيا 1898 أفغانيا عملوا مع دول غربية أو مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز 

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