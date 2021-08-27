ألمانيا.. نشر لافتات تصور مناطق روسية وبولندية ضمن حدود الدولة الألمانية

علق مجهولون نسخا من لافتات في شوارع مدينة تيتيروف شمالي ألمانيا، تعود لمنتصف القرن الماضي وتمثل خرائط تصور مقاطعة كالينينغراد الروسية وأجزاء من بولندا ضمن حدود الدولة الألمانية.

أفادت بذلك صحيفة "نورد كوريير" المحلية، موضحة أن اللافتات التي نشرت عام 1949 تصور ألمانيا ضمن الحدود التي سبقت الحرب العالمية الثانية. ووفقا للصحيفة، فإن اللافتات تعتبر جزءا من الحملة الانتخابية للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

Nachdem von der #CDU 72 Jahre alte Wahlplakate in Teterow aufgetaucht waren, sind nun historische Wahlplakate mit Motiven von #FDP und #SPD gesichtet worden. Die #Polizei ermittelt landesweit. https://t.co/WGCEJlrYYd — Nordkurier (@Nordkurier) August 24, 2021

من جانبه، نفى متحدث باسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن تكون اللافتات تابعة لحزبه، وقال إن الاتحاد لم يوافق على هذه اللافتات التي "ينبغي إزالتها". وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.

وستجرى انتخابات البوندستاغ (البرلمان) الألماني التي ستؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة، في 26 سبتمبر المقبل.

وتقع مقاطعة كالينينغراد الروسية على أراضي مقاطعة شرق بروسيا الألمانية السابقة. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبح معظم شرق بروسيا جزءا من بولندا، وفقا لقرار مؤتمر بوتسدام لدول التحالف المناهض لهتلر في يوليو عام 1945، فيما تم ضم ثلث أراضي المقاطعة بما فيها العاصمة كونيغسبيرغ (كالينينغراد حاليا) إلى الاتحاد السوفيتي.

المصدر: وكالات