رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي بايدن في مقتل الأمريكيين في أفغانستان

خلال اتصال هاتقي، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تعازيه الحارة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مقتل أمريكيين في أفغانستان.

إقرأ المزيد

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي حو بايدن اتصل يوم الخميس برئيس الوزراء نفتالي بينيت، مشيرا إلى أن بينيت أعرب نيابة عن مواطني إسرائيل عن تعازيه "الحارة في الأحداث الأليمة التي وقعت في أفغانستان"، مشيرا إلى أن إسرائيل تشاطر الولايات المتحدة حزنها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس بايدن: "نقف إلى جانبكم في هذه الظروف الصعبة، كما تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل على مدار سنين".

من جانبه، شكر الرئيس بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تفهمهه لتغيير موعد لقائهما في ضوء الأحداث التي وقعت في أفغانستان"، مشيرا أيضا إلى أنه يتطلع إلى اللقاء الذي سيعقد اليوم مع رئيس الوزراء بينيت.

المصدر: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي