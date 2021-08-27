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وزيرا الخارجية التركي والقطري يبحثان الوضع في أفغانستان

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وزيرا الخارجية التركي والقطري يبحثان الوضع في أفغانستان
Reuters
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، آخر التطورات في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الخميس، بحسب معلومات حصلت عليها "الأناضول" من وزارة الخارجية التركية.

ومؤخرا، تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس الحالي، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وفي وقت سابق يوم أمس الخميس، استهدف هجوم مزدوج، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، محيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل، أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 150، وفق مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية.

المصدر: "الأناضول"

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