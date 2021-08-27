دبلوماسي غربي يحمل "طالبان" جزءا من المسؤولية عن تفجيرات كابل

حث دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي حركة "طالبان" الأفغانية على التحقيق في شبكة "داعش" في كابل، وذلك بعد تفجيرين خلفا عشرات القتلى في محيط مطار كابل أمس الخميس.

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ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة عن الدبلوماسي قوله: "على قادة طالبان التحقيق في شبكة داعش في كابل بعدما سمحوا لآلاف بمغادرة السجون في الأسابيع الأخيرة. الأمن يعتبر مسؤوليتهم".

وأضاف الدبلوماسي أن "طالبان" ستشدد الأمن وتضيف مزيدا من القوات لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابل.

من جانبه، قال مسؤول من "طالبان" لـ"رويترز" إن حراس الحركة سيضعون أبراج مراقبة حول كل المطارات الأفغانية.

وفي وقت سابق دانت "طالبان" بشدة التفجيرين اللذين وقعا في محيط مطار كابل، معتبرة أن سبب الهجوم هو وجود قوات أجنبية في المطار.

وتبنى تنظيم "داعش" التفجيرين اللذين خلفا ما لا يقل عن 72 قتيلا مدنيا و28 آخرين من عناصر "طالبان"، حسب مسؤول من الحركة، إضافة إلى 13 قتيلا بين العسكريين الأمريكيين.

المصدر: "رويترز"