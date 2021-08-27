 
مباشر

مسؤول أمني غربي: تسارع عمليات الإجلاء من مطار كابل بعد الهجومين

أخبار العالم

مسؤول أمني غربي: تسارع عمليات الإجلاء من مطار كابل بعد الهجومين
Reuters US AIR FORCE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5do

قال مسؤول أمني غربي في مطار كابل لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة إن عمليات إجلاء المدنيين من العاصمة الأفغانية تسارعت بعد الهجومين اللذين وقعا قرب المطار أمس الخميس.

إقرأ المزيد
البنتاغون يفند مزاعم انتهاء عمليات الإجلاء من كابل في غضون 36 ساعة
البنتاغون يفند مزاعم انتهاء عمليات الإجلاء من كابل في غضون 36 ساعة

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الرحلات الجوية تقلع بانتظام.

بدوره، ذكر دبلوماسي في حلف الأطلسي أن كل القوات الأجنبية تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز" صباح اليوم.

وقال الدبلوماسي: "ندرك أن آلافا ممن عملوا بشكل غير مباشر مع وكالات المعونة الأجنبية يريدون مغادرة أفغانستان لكن هناك حدا أعلى لعدد الأفغان الذين سيقبلهم الحلف".

تأتي هذه التصريحات بعدما خلف تفجيران إرهابيان بمحيط مطار كابل أمس الخميس تبناهما تنظيم "داعش"، ما لا يقل عن 72 قتيلا مدنيا و28 آخرين من عناصر "طالبان"، حسب مسؤول من الحركة، إضافة إلى 13 قتيلا بين العسكريين الأمريكيين.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا