مسؤول أمني غربي: تسارع عمليات الإجلاء من مطار كابل بعد الهجومين

قال مسؤول أمني غربي في مطار كابل لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة إن عمليات إجلاء المدنيين من العاصمة الأفغانية تسارعت بعد الهجومين اللذين وقعا قرب المطار أمس الخميس.

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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الرحلات الجوية تقلع بانتظام.

بدوره، ذكر دبلوماسي في حلف الأطلسي أن كل القوات الأجنبية تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز" صباح اليوم.

وقال الدبلوماسي: "ندرك أن آلافا ممن عملوا بشكل غير مباشر مع وكالات المعونة الأجنبية يريدون مغادرة أفغانستان لكن هناك حدا أعلى لعدد الأفغان الذين سيقبلهم الحلف".

تأتي هذه التصريحات بعدما خلف تفجيران إرهابيان بمحيط مطار كابل أمس الخميس تبناهما تنظيم "داعش"، ما لا يقل عن 72 قتيلا مدنيا و28 آخرين من عناصر "طالبان"، حسب مسؤول من الحركة، إضافة إلى 13 قتيلا بين العسكريين الأمريكيين.

المصدر: "رويترز"