ناشط أرمني: نخشى من أزمة إنسانية يسببها قطع أذربيجان الطرق

أشار الناشط الأرمني في مجال حقوق الإنسان أرمان تاتويان لخطر حدوث أزمة إنسانية في مناطق من بلاده بسبب قطع الجيش الأذربيجاني طريق غوريس كابان.

وكتب على "فيسبوك": "القرى معزولة بالكامل تقريبا عن مناطق غوريس في فوروتان، وشورنوخ، وباردزرافان، ومنطقة قرية نور أرازادزور كابان.. فقدان الخدمات سيعرض الناس لخطر حقيقي ومن الممكن حدوث أزمة إنسانية هناك".

وأضاف: "نقل البضائع بين إيران وأرمينيا محدود.. بعبارة أخرى، حركة السير على طريق أرمينيا إيران مشلولة".

وأشار تاتويان إلى أنه "تم إغلاق قسمين من طريق غوريس كابان بأمر من أعلى السلطات في أذربيجان، وأنهم مسؤولون بشكل مباشر عن هذه الأعمال الإجرامية التي انتهكت بشكل كامل أمن وسلم وطمأنينة الناس وأحدثت توترا في المجتمع بأسره ويجب على دولتنا أن تعمل وأن تستخدم الآليات الدولية المعنية".

وتابع: "حوالي 50 جنديا أذربيجانيا أغلقوا الطريق ورفضوا فتحه.. إغلاق جزء من الطريق من قبل أذربيجان في منطقة سيونيك في أرمينيا ينتهك حقوق الناس العاديين الذين يعيشون في هذه المنطقة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في وقت سابق، إن "إغلاق الجيش الأذربيجاني طريق غوريس كابان يتعارض مع الاتفاقيات الأرمنية الأذربيجانية الموقعة برعاية روسيا".

المصدر: "إنترفاكس"