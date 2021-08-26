برلين: مستشفى ألماني طائر جاهز لمساعدة المصابين في هجوم مطار كابول

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، أن طائرة طبية ألمانية حطت في مطار كابل وأجلت من هناك إلى طشقند مصابين في الهجوم على المطار الأفغاني.

وأضافت: "عرضنا الإجلاء الطبي لنقل المصابين. الطائرة في طريقها من كابل إلى طشقند عاصمة أوزبكستان حيث ستبقى على استعداد وجاهزة للعودة.

وأوضحت الوزيرة أن كل القوات الألمانية غادرت أفغانستان اليوم الخميس بعد إجلاء ما يزيد على 5300 شخص من 45 دولة، بينهم ما يزيد على 500 ألماني وأربعة آلاف أفغاني.

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل تفجيرين استهدفا حشودة من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، حيث سقط أكثر من 40 قتيلا و100 جريح.

المصدر: وكالات