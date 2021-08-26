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قناة مقربة من الحرس الثوري: قراصنة إيرانيون اخترقوا أنظمة الطوارئ الإسرائيلية وتسببوا بحالة هلع

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قناة مقربة من الحرس الثوري: قراصنة إيرانيون اخترقوا أنظمة الطوارئ الإسرائيلية وتسببوا بحالة هلع
Reuters
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قالت قناة مقربة من الحرس الثوري إن قراصنة إلكترونيين إيرانيين تمكنوا من التسلل إلى أنظمة الطوارئ الإسرائيلية ما تسبب بإطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات.

وأفادت القناة بأن إطلاق صافرات الإنذار تسبب بموجة هلع بين المستوطنين في عسقلان وأشدود ولود وكريات جات.

وأشارت إلى أن القراصنة شنوا هجوما سيبرانيا واسع النطاق على البنية التحتية الإسرائيلية.

قناة مقربة من الحرس الثوري: قراصنة إيرانيون اخترقوا أنظمة الطوارئ الإسرائيلية وتسببوا بحالة هلع

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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