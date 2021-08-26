شرطة أمريكيون يقاضون ترامب في هجوم الكابيتول

رفع عدد من شرطة حراسة مبنى الكابيتول الذين تعرضوا للهجوم خلال اقتحام متظاهرين موالين للرئيس السابق دونالد ترامب المبنى دعوى قضائية ضد ترامب، وفريقه.

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وتؤكد الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن أن ترامب "تعاون مع المتطرفين البيض والجماعات المتطرفة العنيفة وأنصار حملته الانتخابية لانتهاك قانون كو كلوكس كلان، وارتكاب أعمال إرهابية في محاولة غير قانونية للبقاء في السلطة".

وقامت لجنة المحامين للحقوق المدنية برفع الدعوى نيابة عن الشرطيين السبعة بموجب القانون وتضم قائمة الدعوى الرئيس السابق، وحملة ترامب، وروجر ستون حليف ترامب، وأعضاء الجماعات المتطرفة، مثل براود بويز وحراس القسم الذين شاركوا في اقتحام الكابيتول في 6 يناير.

وتم رفع قضيتين أخريين مشابهتين في الأشهر الأخيرة من قبل أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس.

وتؤكد الدعاوى أن تصرفات ترامب وحلفائه أدت إلى حصار عنيف للكابيتول ما أسفر عن إصابة العشرات من الشرطيين وتعطيل جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات ودفعت المشرعين للهرب للنجاة بحياتهم مع اقتحام الغوغاء رمز الديمقراطية الأمريكية، مستخدمين الهراوات والقضبان الحديدية وأسلحة أخرى.

المصدر: "أسوشيتد برس"