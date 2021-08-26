باريس تجري محادثات مع "طالبان" حول إجلاء مئات الأفغان

قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تجري محادثات مع "طالبان" للسماح بإجلاء مئات الأفغان، في الوقت الذي أسفر فيه تفجير خارج مطار كابل عن مقتل 13 على الأقل.

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وأضاف ماكرون أنه لا يضمن نجاح فرنسا في عمليات الإجلاء مع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان وخاصة في مطار كابل.

وأضاف الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أن "الوضع متوتر للغاية" داعيا إلى توخي الحذر.

وأكد ماكرون أن سفير فرنسا لدى أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية وسيباشر عمله من باريس مضيفا أن قوات خاصة فرنسية موجودة في مطار كابل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن أكثر من 2500 فرنسي وأفغاني وصلوا إلى الأراضي الفرنسية حتى الآن بعد إجلائهم من أفغانستان قبل انقضاء مهلة مغادرة القوات الأجنبية في 31 أغسطس.

المصدر: رويترز