أنباء عن مقتل 4 عسكريين أمريكيين بتفجيري مطار كابل

نقلت وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، عن مصادر عدة أن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل 4 عسكريين أمريكيين على الأقل.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر أن سفارة الولايات المتحدة لدى أفغانستان أبلغت موظفيها بمقتل 4 وإصابة 3 مواطنين أمريكيين جراء التفجيرين الذين وقعا ظهر الخميس في محيط مطار كابل.

كما قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن 4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل قتلوا جراء التفجيرين عند مطار كابول.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، مقتل "عدد" من العسكريين الأمريكيين في الهجوم.

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل تفجيرين وقعا في حشود أفغانيين كانوا يسعون لمغادرة بلادهم خلفا أكثر من 40 قتيلا و100 جريح.

المصدر: وكالات