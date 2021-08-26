الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة لإحياء الاتفاق النووي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة وتطلعه لإحياء الاتفاق النووي مع إيران عبر المفاوضات.

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وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو اليوم الخميس: "نحن على علم بمنح الثقة لحكومة إيران الجديدة بالأمس والاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة".

وأضاف: "نتطلع قدما لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات".

وكانت طهران قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف المفاوضات.

المصدر: RT+إرنا