مسؤولون أمريكيون: هناك خطر لشن هجمات جديدة في كابل

أفادت وسائل إعلام بأن مسؤولين أمريكيين يتخوفون من إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة في العاصمة الأفغانية كابل، بعد التفجيرين اللذين دويا اليوم الخميس في محيط مطار المدينة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر في الكونغرس تأكيده أن "تفجيري كابل قد يكونان هجوما منسقا وجزءا من حادث متواصل وقد يقع هناك المزيد (من التفجيرات)".

وذكرت "فوكس نيوز" أن الخارجية الأمريكية طلبت من موظفي الكونغرس التوقف عن بعث رسائل تدعو الراغبين في مغادرة أفغانستان للقدوم إلى مطار كابل.

وأصدرت السفارة الأمريكية في كابل إنذارا أمنيا جديدا حثت فيه المواطنين على الابتعاد فورا عن المطار.

وأكد البنتاغون سقوط قتلى وجرحى بينهم أمريكيون جراء الانفجارين اللذين وقعا اليوم في محيط مطار كابل.

وتتحدث تقارير صحفية عن مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرون على الأقل جراء الهجوم الدموي.

ورجح مسؤولون أمريكيون وقوف تنظيم "داعش" وراء الاعتداء.

ووقع الهجوم على خلفية دخول عمليات الإجلاء التي تنفذها الولايات المتحدة ودول الغرب من كابل التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان" مراحلها النهائية.

المصدر: "فوكس نيوز" + "رويرز"