وزارة الدفاع الكازاخية: انفجار في تاراز في وحدة عسكرية قرب أحد المستودعات

أكدت وزارة الدفاع الكازاخستانية، الخميس، وقوع انفجار ضخم بالقرب من أحد المستودعات في وحدة عسكرية في منطقة تاراز، بسبب حريق نشب في الموقع.

وجاء في بيان الوزارة: "في وحدة عسكرية متمركزة في منطقة بايزك بمنطقة زامبل، اندلع حريق بالقرب من أحد المستودعات. ونتيجة للحريق، وقع انفجار لأشياء مجهولة الهوية".

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن "حريقا ضخما نشب في منطقة زامبيل سمع بعده دوي انفجارات شبيهة بانفجار القذائف".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات