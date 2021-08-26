الدفاع التركية تتحدث عن انفجارين في مطار كابل وتكشف حال عسكرييها
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن انفجار ثان وقع اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين قواتها جراءهما.
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن انفجار ثان وقع اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين قواتها جراءهما.
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