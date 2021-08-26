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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار كابل مرشح للارتفاع حسب معلومات أولية

الدفاع التركية تتحدث عن انفجارين في مطار كابل وتكشف حال عسكرييها

أخبار العالم

الدفاع التركية تتحدث عن انفجارين في مطار كابل وتكشف حال عسكرييها
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن انفجار ثان وقع اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين قواتها جراءهما.

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