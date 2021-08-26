بريطانيا تعلن أنها تعمل بشكل عاجل لتحديد تفاصيل الانفجار في مطار كابل

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إنها تعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في مطار كابل بعد ورود أنباء عن وقوع انفجار.

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وقالت وزارة الدفاع على موقع "تويتر": "نعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في كابل وتأثيره على جهود الإجلاء الجارية".

وأضافت الوزارة: "يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة أفرادنا والمواطنين البريطانيين ومواطني أفغانستان، نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في الناتو على المستوى العملياتي بشأن الاستجابة الفورية لهذا الحادث".

Our primary concern remains the safety of our personnel, British citizens and the citizens of Afghanistan. We are in close contact with our US and other NATO allies at an operational level on the immediate response to this incident. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 26, 2021

وكان مسؤولون أمريكيون وصحفيون أكدوا أن انفجارا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

المصدر: رويترز