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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار كابل مرشح للارتفاع حسب معلومات أولية

بريطانيا تعلن أنها تعمل بشكل عاجل لتحديد تفاصيل الانفجار في مطار كابل

أخبار العالم

بريطانيا تعلن أنها تعمل بشكل عاجل لتحديد تفاصيل الانفجار في مطار كابل
Reuters
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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إنها تعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في مطار كابل بعد ورود أنباء عن وقوع انفجار.

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وقالت وزارة الدفاع على موقع "تويتر": "نعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في كابل وتأثيره على جهود الإجلاء الجارية".

وأضافت الوزارة: "يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة أفرادنا والمواطنين البريطانيين ومواطني أفغانستان، نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في الناتو على المستوى العملياتي بشأن الاستجابة الفورية لهذا الحادث".

وكان مسؤولون أمريكيون وصحفيون أكدوا أن انفجارا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

المصدر: رويترز

 

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