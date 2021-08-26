أردوغان: نسعى جاهدين لجعل تركيا ومحيطها دار أمان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تسعى جاهدة لجعل تركيا والجغرافيا المحيطة بها دار أمان.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في إحياء الذكرى السنوية الـ950 لانتصار معركة ملاذكرد بولاية موش جنوب شرقي تركيا.

وقال: "اليوم وكما فعل أجدادنا في الماضي نكافح من أجل جعل وطننا وكل مكان نرفع فيه علمنا موطنا للأمان والرفاهية".

وأكد أن النصر الذي تحقق في ملاذكرد لم يكن انتصارا عاديا كغيره من الانتصارات، مبينا أنه غير تاريخ الأمة التركية.

وتابع: "نصر ملاذكرد هو العمود الأكثر أهمية في الجسر الذي قمنا ببنائه لربط الماضي بالحاضر، وتركيا اليوم تعتبر وريثة حضارة عريقة تحتضن في طياتها كل ما يخص العالمين الشرقي والغربي".

وأشار الرئيس إلى أن تركيا تمكنت خلال الأعوام العشرين الماضية من اللحاق بركب الدول المتقدمة في العديد من المجالات أبرزها الصحة والتعليم والمواصلات والطاقة والزراعة والصناعات الدفاعية.

وتابع قائلا: "سنصل إلى القمة عندما نقيم هذه الفترة التي يعاد تشكيل النظام العالمي والسياسي والاقتصادي للعالم بشكل صحيح مع الحفاظ على مناخ الاستقرار والثقة"، لافتا إلى أن تركيا هي ضمير الإنسانية وباب الأمل للمظلومين والمضطهدين.

المصدر: الأناضول