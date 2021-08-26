إلقاء زجاجة حارقة على مكتب ديوان المظالم في كييف

قالت قناة – تيليغرام "بوليتيكا ستراني"، إن مجهولين قاموا بإلقاء زجاجة حارقة "مولوتوف" على مكتب ليودميلا دينيسوفا رئيسة ديوان المظالم –الأومبودسمان في كييف.

وظهر مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في اللقطات من مكان الحادث، باب المبنى وهو يحترق.

وأفادت الانباء بأنه تم إطفاء الحريق، واعتقلت الشرطة الأوكرانية الجاني.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس