الخارجية: إجلاء الروس من أفغانستان تم بمساعدة الأمريكيين وطالبان

قالت الخارجية الروسية، إن التحضير لرحلات الإجلاء الجوي لمواطني روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان، كان ناجحا رغم الفوضى في مطار كابل.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن العملية تمت بمساعدة ممثلين عن طالبان وعن الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة: "على الرغم من انعدام تنظيم العمل في مطار كابل، فقد تمت بنجاح تنظيم عملية تحضير وتنفيذ إجلاء المواطنين الروس من أفغانستان. وجرى تنفيذ ذلك بمساعدة ممثلين عن حركة طالبان، وكذلك الولايات المتحدة، التي تواصل تنظيم المجال الجوي في أفغانستان".

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وأشار البيان، إلى أنه تم في يومي 25 و 26 أغسطس، تنفيذ رحلات إجلاء جوية من أفغانستان لمواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، الذين تقدموا بطلبات إلى السفارة الروسية في كابل للمساعدة في العودة إلى البلدان التي يحملون جنسيتها.

وتابعت الوزارة: "كما أشرنا سابقا، لا يدور الحديث عن الإجلاء، بل عن المساعدة في عودة هؤلاء المواطنين إلى دولهم".

Всех желающих покинуть Афганистан россиян эвакуировали, сообщил посол. Там остались около 100 человек, которые не захотели уезжатьhttps://t.co/RCW4iVFRp1pic.twitter.com/wRcbFZleyU — РИА Новости (@rianru) August 26, 2021

يوم أمس الأربعاء ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم تنفيذ عمليات إجلاء لأكثر من 500 مواطن روسي ومن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوكرانيا، من أفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصلت أربع طائرات مع المواطنين المذكورين أعلاه إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو.

وقال السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف، اليوم إنه تم إجلاء 360 مواطنا روسيا من أفغانستان يوم الأربعاء، أي كل من رغب بمغادرة أفغانستان.

المصدر: نوفوستي