رئيسة مولدوفا تشرح لنظيرها البولندي أين مكانه على السجادة الحمراء

وصل الرئيس البولندي أنجي دودا، إلى مولدوفا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين للاستقلال هذه الدولة (الذي سيتم الاحتفال به غدا).

وفي الفيديو، ظهرت الرئيسة المولدافية، وهي مرتبكة بعض الشيء وأخذت تشير لنظيرها البولندي إلى الجانب الذي يجب أن يقف عليه ويتابع السير متوجها إلى مكان الاجتماع معها.

في 27 أغسطس 1991 أعلنت مولدوفا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وتم الاعتراف رسميا باستقلالها في 2 مارس 1992، عندما حصلت على عضوية الأمم المتحدة وكانت مولدوفا أحد مؤسسي رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي