رئيس وزراء إثيوبيا يصف رئيس جنوب السودان بأنه من "الأصدقاء في جميع ظروف الطقس"

عقب محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في أديس أبابا، غرد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد معربا عن شكره لضيفه على التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكتب رئيس الحكومة الإثيوبية بهذه المناسبة يقول: "شكرا للرئيس سلفا كير على تمسكه بتعزيز العلاقات بين بلدينا. تطرقنا في مناقشاتنا أيضا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية. الأصدقاء في جميع الأحوال مثل جنوب السودان ضروريون في أوقاتنا الصعبة".

Thank you to President Salva Kiir for the commitment to strengthen ties b/n our two countries. In our discussions, we have also explored the necessity to build on economic ties through infrastructure dev’t. All-weather friends like South Sudan are essential in our time of need. pic.twitter.com/QAGlO9fabp — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 26, 2021

يشار إلى أن رئيس جنوب السودان سلفا كير كان وصل إلى أديس أبابا في زيارة عمل رسمية لإثيوبيا. وقال رئيس وزراء إثيوبيا بعد استقبال ضيف بلاده: "أرحب ترحيبا حارا بالرئيس سلفا كير والوفد المرافق له في زيارة العمل الرسمية إلى إثيوبيا".

المصدر: RT