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رئيس وزراء إثيوبيا يصف رئيس جنوب السودان بأنه من "الأصدقاء في جميع ظروف الطقس"

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رئيس وزراء إثيوبيا يصف رئيس جنوب السودان بأنه من
Reuters
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عقب محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في أديس أبابا، غرد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد معربا عن شكره لضيفه على التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكتب رئيس الحكومة الإثيوبية بهذه المناسبة يقول: "شكرا للرئيس سلفا كير على تمسكه بتعزيز العلاقات بين بلدينا. تطرقنا في مناقشاتنا أيضا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية. الأصدقاء في جميع الأحوال مثل جنوب السودان ضروريون في أوقاتنا الصعبة".

يشار إلى أن رئيس جنوب السودان سلفا كير كان وصل إلى أديس أبابا في زيارة عمل رسمية لإثيوبيا. وقال رئيس وزراء إثيوبيا بعد استقبال ضيف بلاده: "أرحب ترحيبا حارا بالرئيس سلفا كير والوفد المرافق له في زيارة العمل الرسمية إلى إثيوبيا".

المصدر: RT

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