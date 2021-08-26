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لافروف يبحث تنفيذ تسوية الملف النووي الإيراني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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لافروف يبحث تنفيذ تسوية الملف النووي الإيراني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Sputnik
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الوضع حول تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "خلال الحديث في فيينا، جرى تبادل للآراء بشأن الاتجاهات الرئيسية لأنشطة الوكالة، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وإصلاح نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الموقف من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني".

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وأشار البيان أيضا إلى أنه، تم استعراض مستوى عال من التفاهم والتعاون المتبادلين بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: نوفوستي

 

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