وسائل إعلام: استهداف طائرة إيطالية خلال إجلائها مواطنين أفغانا من كابل

أفادت وسائل إعلام بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي استهدفت خلال مشاركتها في عملية إجلاء الناس من أفغانستان.

وأفادت وكالة AGI الإيطالية اليوم الخميس بأن الطائرة من طراز "سي 130 جي" تعرضت لإطلاق النار أثناء إقلاعها من مطار كابل، وكان على متنها 98 مواطنا أفغانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستهداف جاء على الأرجح برشاش ثقيل، مؤكدة أن الضابطة الإيطالية التي كانت تقود الطائرة نفذت بشكل طارئ مناورة مراوغة لتفادي تعرض الطائرة للرصاص.

وأكدت الوكالة عدم وقوع إصابات بين طاقم الطائرة وركابها جراء الحادث، مشيرة إلى أنها وصلت بسلام إلى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ثم توجه هؤلاء الأفغان من هناك إلى إيطاليا على متن رحلة أخرى.

وأكدت وسائل إعلام أخرى، منها "رويترز" و"سكاي نيوز"، صحة الأنباء عن الحادث.

المصدر: AGI + وكالات