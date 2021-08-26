مسؤول صحة إفريقي بارز: القارة بحاجة إلى هدف تطعيم أعلى

رفع مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هدف التطعيم الذي يعتبره ضروريا لتوفير حماية واسعة النطاق ضد كوفيد-19 بالقارة، في ظل تفشي متحور دلتا الأكثر عدوى في 32 دولة.

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وقال جون نكينغاسونغ في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس إن مسؤولي الصحة قدروا في السابق أن 60% على الأقل من سكان إفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بحاجة إلى التطعيم لتحقيق ما يسمى بمناعة القطيع.

وأضاف إنه يعتقد الآن أن النسبة يجب أن تكون "أكثر من 70% إلى 80%"، متسائلا أنه حتى عند هذا المستوى "هل سنصل إلى مناعة القطيع؟ أشك في أن هذه الفكرة ذات صلة بعد الآن".

ولا تزال إفريقيا بعيدة جدا عن هدفها الأساسي من حملة التطعيم، حيث ينتقد مسؤولو الصحة الدول الأغنى لتكديس الجرعات وطرح جرعات معززة بينما لا يزال الناس في الدول الفقيرة ينتظرون اللقاحات.

وتم تطعيم 2.5% فقط من سكان إفريقيا بشكل كامل حتى الآن، وتم توزيع 93 مليون جرعة. وقدرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه ربما يمكن تطعيم 30% فقط من سكان إفريقيا بحلول نهاية العام.

المصدر: "أسوشيتد برس"