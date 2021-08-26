شرطة لندن تعتقل شخصا بزعم العبث بمأكولات في أحد المتاجر

ألقت الشرطة في لندن القبض على رجل للاشتباه في تلويثه منتجات طعام في ثلاثة متاجر عن طريق حقنها بإبر طبية.

ونصحت السلطات المحلية المتسوقين في المتاجر الثلاثة بمنطقة هامرسميث، غرب لندن، بالتخلص من مشترياتهم بعد اعتقال المشتبه به مساء الأربعاء.

لم تحدد السلطات عدد الأطعمة التي تم العبث بها، أو ما إذا كانت المحاقن تحتوي على أي شيء بداخلها.

تم استدعاء ضباط الشرطة أولا في الساعة 7:40 مساءً بعد تقارير عن رجل يصرخ بشتائم مسيئة على الناس في الشارع.

وقالت دائرة شرطة العاصمة في لندن إن المشتبه به استخدم "عددا من الإبر" لحقن لحوم مصنعة ومنتجات قابلة للطهي في الميكروويف داخل فروع صغيرة لشركات سينسبري، وتيسكو، وويتروز على طريق فولهام بالاس.

وقالت إدارة الشرطة إنه ألقي القبض على الرجل "للاشتباه في تلويثه لبضائع بقصد التسبب في أذى أو قلق عام".

وظلت المتاجر الثلاثة مغلقة يوم الخميس. وقال مجلس هامرسميث وفولهام إن التحقيق جار في الوقائع.

وقال المجلس في بيان "ننصح أفراد الجمهور كإجراء احترازي بالتخلص من أي مواد غذائية تم شراؤها من هذه المتاجر مساء أمس".

المصدر: AP