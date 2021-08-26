روسيا تؤكد إجلاء جميع رعاياها الراغبين في مغادرة أفغانستان

أكد سفير موسكو لدى كابل دميتري جيرنوف أن جميع المواطنين الروس الذين رغبوا في مغادرة أفغانستان على خلفية وصول حركة "طالبان" إلى سدة الحكم قد تم إجلاؤهم.

وأوضح جيرنوف في حديث إلى قناة "روسيا 24" اليوم الخميس أن الحديث يدور عن 360 مواطنا روسيا بينهم حاملو الجنسية المزدوجة غادروا البلاد على متن أربع طائرات أرسلتها روسيا أمس إلى كابل لإجلاء رعاياها، قائلا: "كل من رغب في المغادرة قد غادر".

وأشار الدبلوماسي إلى أن هؤلاء لم تكن بوسعهم مغادرة أفغانستان منذ يونيو الماضي بسبب انقطاع حركة الملاحة الجوية المباشرة بينها وروسيا لأسباب فنية.

في الوقت نفسه، أقر جيرنوف بأن هناك معلومات مفادها أن عددا من الأشخاص لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار في الوقت المحدد لاعتبارات لوجيستية.

وتابع أن روسيا لبت جميع المطالب التي تلقتها حتى اليوم من دول أخرى لإجلاء رعاياها من أفغانستان وأخرجت من كابل برحلات أمس 38 من مواطني دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

كما أكد السفير أن موسكو تعمل على مساعدة نحو 400 أفغاني سيبدؤون هذا العام دراستهم في جامعات روسية مختلفة.

وأشاد السفير بكيفية تعامل "طالبان" مع عملية الإجلاء الروسية، واصفا إياه "إيجابيا جدا"، وتابع أنه لا يزال على تواصل وثيق مع الحركة على كافة المستويات منذ استيلائها على كابل وأن العمل جار على حل جميعا المسائل.

وأوضح أن هذه الاتصالات تخص بالدرجة الأولى ضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية، قائلا: "يبدو لي أنهم يهتمون بأمننا أكثر منا".

وعلق جيرنوف على الوضع في مطار كابل، قائلا إن الفوضى تسود فيه ولا تستطيع القوات الأمريكية المنتشرة هناك ضمان أي شيء على أرض الواقع.

وذكر السفير الروسي أن نحو 50 شخصا قتلوا في مطار كابل ومحيطه خلال عمليات الإجلاء الغربية.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"