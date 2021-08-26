القضاء الروسي يغرم واتس آب وفيسبوك وتويتر بملايين الروبلات

قالت الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"، إن محاكم روسية غرمت بعض مواقع التواصل بمبالغ مالية كبيرة.

وذكرت "روس كومنادزور"، أن محكمة في موسكو غرمت شركة "فيسبوك" بغرامة مالية قدرها 15 مليون روبل، وهو ما يعادل حوالي 200 ألف دولار، للرفض المتكرر لتوطين بيانات المستخدمين في روسيا.

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في فبراير من العام الماضي، فرض محكمة صلح روسية، غرامة قدرها 4 ملايين روبل على فيسبوك لعدم تقديم معلومات عن توطين قواعد بيانات المستخدمين الروس (الجزء 8 من المادة 13.11 من القانون الإداري الروسي).

وأضافت الهيئة، أن محكمة صلح في موسكو، فرضت غرامة قدرها 4 ملايين روبل على خدمة الماسينجر WhatsApp لرفضها توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.

وأشارت "روس كومنادزور"، إلى أن نفس المحكمة المذكورة أعلاه، فرضت غرامة قدرها 17 مليون روبل على موقع "تويتر"، لرفضه المتكرر لتوطين البيانات الشخصية للروس على خوادم موجودة في روسيا.

المصدر: نوفوستي