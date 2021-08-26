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مزحة بايدن حول الأمريكيين العالقين في أفغانستان تثير جدلا

أخبار العالم

مزحة بايدن حول الأمريكيين العالقين في أفغانستان تثير جدلا
Reuters LEAH MILLIS
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مزح الرئيس الأمريكي جو بايدن في رده على سؤال صحفي عن الأمريكيين العالقين في أفغانستان، لكن هذا المقطع تم حذف الصوت منه في التسجيل الذي نشر رسميا.

وخلال مؤتمر صحفي سأل أحد الصحفيين بايدن عما سيفعله إذا بقي مواطنون أمريكيون في أفغانستان بعد انتهاء مهلة 31 أغسطس لانسحاب القوات الأمريكية من ذلك البلد.

وأظهر الفيديو المتداول أن بايدن ابتسم بعد سماعه السؤال وبدأ الرد عليه، لكن الصوت في التسجيل انقطع في ذات اللحظة.

وحسب وسائل الإعلام، قال بايدن مخاطبا الصحفي السائل: "ستكون أنت أول من أهاتفه".

وهاجم روني جاكسون النائب الجمهوري والطبيب الخاص لرئيس الولايات المتحدة بين عامي 2013 و2018، بايدن بشدة على خلفية كلامه وكتب عبر "تويتر":

مريض! عندما يسأل بايدن عما سيفعله إذا ظل هناك أمريكيون عالقون في أفغانستان بعد 31 أغسطس، يضحك ثم يقطع المشرفون عليه الصوت. هذه كلها نكتة كبيرة بالنسبة له. الأمر ليس مضحكا! عليه أن يستقيل على الفور!

من جانبها، دافعت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن تصريحات بايدن، مشيرة في إيجاز صحفي لها إلى أن الرئيس قدم العديد من التحديثات وحصل على العديد من الإحاطات بشأن الوضع في أفغانستان.

والأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن ما يصل إلى 1500 أمريكي ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان، مضيفا أنه "لا يوجد موعد نهائي" لجهود إجلاء المواطنين الأمريكيين والحلفاء الأفغان.

وأشار بلينكين إلى أن "هذا الجهد سيستمر كل يوم بعد 31 أغسطس"، وقال إنه يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان بعد رحيل الجيش الأمريكي من القيام بذلك.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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