باشينيان: أذربيجان قطعت طريق "غوريس – كابان" خلافا للاتفاقات مع روسيا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم، إن قطع الجيش الأذربيجاني لقسم من طريق "جوريس – كابان"، يتعارض مع الاتفاقات المبرمة مع أرمينيا وروسيا.

وأضاف باشينيان، في كلمته في البرلمان: "أغلق الأذربيجانيون، المقطع مبررين ذلك بقيام أشخاص من الجانب الأرمني بطعن حرس الحدود الأذربيجانيين. ونعلن رسميا أنه لم يحدث كذلك. وإذا كان لديهم ما يثبت ذلك، فليقدموا الوقائع والدلائل للجانب الأرمني للتحقيق. لكن ما حدث يتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أرمينيا وروسيا الاتحادية".

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في وقت سابق من اليوم الخميس، قال جهاز الأمن القومي الأرمني، إن القوات الأذربيجانية أغلقت مساء الأربعاء مقطعا من طريق "جوريس-كابان" الذي يربط أرمينيا بإيران. المصدر: تاس