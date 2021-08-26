هاريس تختتم جولتها الآسيوية وتشدد على حقوق الإنسان والعمل

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حولت انتباهها الخميس، إلى القضايا المتعلقة بحقوق العمال والحريات المدنية في ختام زيارتها إلى جنوب شرقي آسيا.

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فقد شاركت هاريس في فيتنام، في ما وصفه فريقها بأنه حدث لـ"صانعي التغيير" مع نشطاء يعملون في مجال حقوق "مجتمع الميم" (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا)، وتغير المناخ، وقالت "من الأهمية بمكان أنه إذا أردنا خوض التحديات التي نواجهها أن نقوم بذلك بطريقة تعاونية، يجب علينا تمكين القادة في كل قطاع، بما في ذلك بالطبع الحكومة، وقادة المجتمع وقادة الأعمال والمجتمع المدني، إذا كنا نريد تعظيم الموارد التي لدينا بشكل جماعي."

وتحدثت هاريس عن الحاجة إلى الدفاع عن النساء وحقوق المتحولين جنسيا، لكنها لم تعرب عن أي انتقاد لحكومة فيتنام بسبب انتهاكاتها، حيث تعرضت البلاد لانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، وانتشار العنف ضد المرأة في البلاد، وقمع الأفراد الذين تعتبرهم معارضين سياسيين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، ستتحدث هاريس في مؤتمر صحفي قبل عودتها إلى الولايات المتحدة، بعد زيارة آسيوية بدأت يوم الأحد الماضي وشملت سنغافورة وفيتنام.



المصدر: أسوشيتد برس