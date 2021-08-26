اعتقال جندي اذربيجاني دخل إلى أحد منازل منطقة مارتاكيرت في قره باغ

اعتقل جهاز الأمن الوطني في قره باغ جنديا اذربيجانيا كان دخل إلى أحد المنازل في منطقة مارتاكيرت التابعة لأرمينيا يوم 25 أغسطس.

وفيما جرى فتح قضية جنائية بشأن انتهاكات للحدود وتهديدات بالقتل موجهة لقاصرين والتجسس، لم يعلق الجانب الأذربيجاني حتى الآن حول المسألة.

وأفيد بأن الجندي جميل باباييف اعتقل في أحد المنازل بشارع تيران بفضل يقظة الأهالي، ولم يكن بالمنزل سوى طفلين طلب منهما الجندي الدخيل طعاما وسجائر وهددهما.

وبعد إطعام الجندي الاذربيجاني، وعد أحد الطفلين بشراء سجائر من المتجر، وخرج واتصل على الفور بالشرطة.

وبعد مرور بعض الوقت حضر رجال الأمن، واعتقلوا الجندي المتسلل.

يشار إلى أن أقرب موقع اذربيجاني يقع على بعد كيلومترين على الأقل من المنازل المشار إليها.

المصدر: سبوتنيك