هنغاريا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الهنغارية في بيان اليوم الخميس، إن طائرتي ركاب عسكريتين وجميع القوات التي شاركت في عمليات الإجلاء من أفغانستان، غادروا البلاد ووصلوا بسلام إلى هنغاريا.

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ومن المقرر أن يعقد قائد القوات المسلحة في هنغاريا مؤتمرا صحفيا الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، للحديث حول عمليات الإجلاء.

وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو ذكر أمس الأربعاء أن رحلات الإجلاء من أفغانستان توشك على الانتهاء بعدما نقل البلد جوا أكثر من 500 من كابل.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابل اليوم بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم "داعش" بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

ورفضت هنغاريا، التي تعارض بشدة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، أي خطط لاستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان، وقالت إنها لن تساعد إلا في إجلاء الأشخاص الذين كانت حياتهم معرضة للخطر بسبب دعمهم لوجود حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

المصدر: رويترز