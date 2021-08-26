كوريا الشمالية تعقد جلسة مجلس الشعب الأعلى في سبتمبر لبحث قضايا الشباب والاقتصاد

أفاد الإعلام الكوري الشمالي اليوم الخميس بأن اجتماعا للهيئة التشريعية سيعقد في بيونغ يانغ الشهر المقبل لمناقشة اعتماد قوانين بشأن تعليم الشباب وتعديل الخطة الاقتصادية الوطنية.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى عقدت اجتماعا الثلاثاء وقررت عقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى في 28 سبتمبر المقبل في بيونغ يانغ.

وذكرت الوكالة أن الجلسة ستتناول موضوع اعتماد قانون تنمية المدن والأقاليم وقانون ضمان تعليم الشباب، وقضية تعديل وتكميل قانون الخطة الاقتصادية الوطنية، وقضية التفتيش والإشراف على تطبيق قانون إعادة التدوير، والقضية التنظيمية.

وتأتي الجلسة في الوقت الذي شددت فيه كوريا الشمالية مؤخرا على أهمية التعليم الأيديولوجي للشباب واستئصال الممارسات "غير الاشتراكية" وسط ضغوط اقتصادية متزايدة من تداعيات العقوبات الدولية وجائحة فيروس كورونا.

واعترف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مؤتمر نادر للحزب في يناير، بفشل خطته السابقة للتنمية الاقتصادية وكشف عن خطة تنمية جديدة تركز على الاعتماد على الذات.

ومجلس الشعب الأعلى يعد أعلى هيئة للسلطة بموجب الدستور، لكنه يصادق على قرارات حزب العمال الحاكم. وعادة ما تنعقد جلسة عامة مرة واحدة سنويا في مارس أو أبريل للتعامل بشكل أساسي مع الميزانية وتعديل الحكومة.

المصدر: "يونهاب"