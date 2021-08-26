سفير روسيا في لندن: أرسلنا 54 مذكرة إلى خارجية بريطانيا حول قضية سكريبال

قال سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، إن روسيا أرسلت 54 مذكرة إلى خارجية بريطانيا بشأن قضية تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري، دون تلقي أي رد.

وأضاف السفير في مقابلة مع برنامج HARDTalk، على قناة "بي بي سي": "أرسلنا 54 مذكرة إلى الخارجية البريطانية للحصول على بعض المعلومات، لكننا لم نتلق أي رد، ما زلنا لا نعرف شيئا".

تعرض الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا للتسمم في سالزبوري في 4 مارس 2018 . وهذا الرجل تمت إدانته في روسيا قبل ذلك بتهمة الخيانة، ومن ثم أطلق سراحه وتوجه للعيش في بريطانيا.

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في 4 يوليو 2018 - بعد أربعة أشهر من تسمم عائلة سكريبال - أبلغت الشرطة البريطانية عن "حادث جدي" في مدينة أمسبري، حيث "تعرض رجل وامرأة للتسمم بمادة غير معروفة" وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

في وقت لاحق، أكدت سكوتلانديارد أنه تم تسميم دون ستورجس، البالغة من العمر 44 عاما، وتشارلي رولي البالغ من العمر 45 عاما، بنفس المادة التي تسممت بها عائلة سكريبال. وفي 8 يوليو، توفيت ستورجس ونجا رولي من الموت.

وعلى الفور، اتهمت السلطات البريطانية، بدون تقديم أية دلائل إثبات، الجانب الروسي بالوقوف خلف كل ذلك، وهو ما رفضته موسكو جملة وتفصيلا.

المصدر: نوفوستي