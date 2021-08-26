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"مودرنا" توقف توريد 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد إلى اليابان بسبب تلوث

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Reuters Eduardo Munoz
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أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية الأربعاء أنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى اليابان بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

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وقالت الشركة إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا، وأضافت: "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية".

وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة "تاكيدا" شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة.

من جانبها، قالت "تاكيدا" إنها أجرت فحصا طارئا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وقالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس إنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء احترازي بعد التشاور مع "تاكيدا" لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.

المصدر: "رويترز"

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