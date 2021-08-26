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موسكو: سيكون من الصعب مستقبلا على البريطانيين دخول المياه الروسية

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موسكو: سيكون من الصعب مستقبلا على البريطانيين دخول المياه الروسية
Sputnik
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قال سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، إنه سيكون من الصعب في المرة القادمة، على السفن الحربية البريطانية دخول المياه الإقليمية الروسية دون سابق إنذار.

وأضاف السفير الروسي، في مقابلة مع برنامج HARDtalk: "لم نقل أننا سنفتح النار، كما ربما أعلن بعض البرلمانيين، ولكن في المرة القادمة سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها سفينة حربية بريطانية بدخول المياه الإقليمية الروسية".

وأكد أن السفينة البريطانية، في المرة السابقة، دخلت المياه الإقليمية الروسية، دون سابق إنذار، ولم تلتزم بالقانون الروسي.

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وتابع كيلين: "لم يكن الأمر مجرد عبور بريء لسفينة، كما تدعي الحكومة البريطانية. لقد رغبوا من ذلك التأكيد أنهم  كانوا في مياه أوكرانيا".

في يونيو الماضي، أعلنت روسيا أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت الدفاع الروسية، أن مدمرة Defender البريطانية خرقت حدود البلاد وتسللت إلى داخل المياه الروسية لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي. ولكن بعد إطلاق طلقات تحذيرية تجاهها من البحر والجو، غادرت المياه الروسية بسرعة.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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