رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يرفض تحرك بولسونارو لإقصاء قاض من المحكمة العليا

أكد رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رودريغ باشيكو أنه سيرفض طلب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إقصاء القاضي في المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس من منصبه.

واعتبر رئيس مجلس الشيوخ أن طلب بولسونارو يفتقد الأسس القانونية ولا يلبي المتطلبات الفنية التي تقتضيها الإجراءات المتبعة.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن أمله بأن يكون قراره الأساس لإعادة إطلاق الحوار بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتحسين العلاقة بينهما.

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وكان بولسونارو قد طلب إقصاء القاضي مورايس بعد أن فتح الأخير تحقيقا مع الرئيس في قضية تسريبه المحتمل لتقرير سري للشرطة الاتحادية بشأن القرصنة الإلكترونية، كان من شأنه أن يدعم موقف بولسونارو في الجدل الدائر بشأن التصويت الإلكتروني في انتخابات الرئاسة المقبلة في البرازيل، المقرر إجراؤها في 2022.

وكان بولسونارو يدعي بأن نظام التصويت عبر الإنترنت معرض لخطر الاختراق، ما يهدد بتزوير نتائج الانتخابات، بينما قالت المحكمة العليا الخاصة بالانتخابات أن نظامها الإلكتروني آمن وخاضع للمراقبة.

المصدر: "رويترز"