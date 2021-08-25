المكسيك.. تحطم طائرة مروحية على متنها مسؤول رفيع (صور+ فيديو)

تحطمت طائرة مروحية تقل 20 شخصا على الأقل في ولاية هيدالغو المكسيكية، في أثناء محاولتها الهبوط، وكان من بين الركاب إيريك سيسنيروس سكرتير الحكومة المكسيكية في ولاية فيراكروز.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية "Mil Mi-17"، تابعة للأمانة العامة للبحرية المكسيكية، وهي تحاول الهبوط، قبل فقدان السيطرة عليها وسقوطها من علو منخفض.

🔴Momento en el que se desplomó un helicóptero de la Marina en las inmediaciones de la cabecera municipal de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.



Ahí viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, quien resultó lesionado como otras 19 personas, una de gravedad. pic.twitter.com/2cxTPAqfeI — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) August 25, 2021

Así fué rescatado Eric Cisneros, secretario de Gobierno de #Veracruz, tras el percance del helicóptero de la @SEMAR_mx este medio dia en la zona serrana del estado. pic.twitter.com/ZcnXMqCv6U — RAMIRO ESCOTO (@Ramiro_Escoto) August 25, 2021

وقال سيسنيروس في تغريدة عبر "تويتر" إنه "بخير لم تقع خسائر بشرية في الحادث"، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدة، بسبب وجود بعض الإصابات الطفيفة".

وكانت المروحية تقوم بجولة في المناطق التي أصابها إعصار غريس مؤخرا، والذي ضرب منطقة فيراكروز الساحلية أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: "سبوتنيك" + RT