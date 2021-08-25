أفغانستان.. أول مفاوضات بين "طالبان" و"المقاومة" في بنجشير

جرت في أفغانستان أول مفاوضات بين حركة "طالبان" وممثلي "جبهة المقاومة الوطنية"، وهي أكبر جماعة مناهضة لـ "طالبان" في البلاد، ويقودها أحمد مسعود، نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود.

وذكر المفاوض عن "جبهة المقاومة" عبد الحافظ منصور أن وفد الجبهة التقى وفد "طالبان" في مدينة شاريكار، عاصمة ولاية بروان شمال شرقي أفغانستان، مشيرا إلى أن الطرفين أجريا حوارا مباشرا لأول مرة.

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وأضاف أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار حول السلام من أجل تفادي القتال.

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أفادت بأن وفد "طالبان" توجه للتفاوض مع "جبهة المقاومة الوطنية"، التي تتخذ من منطقة بنجشير بشمال شرقي أفغانستان معقلا لها، والتي لم تعترف بسلطة "طالبان" في أفغانستان.

المصدر: "تاس"