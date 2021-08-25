أفغاني يحاول إحراق نفسه أمام سفارة الولايات المتحدة في اليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن مواطنا أفغانيا حاول الانتحار يوم الأربعاء قرب سفارة الولايات المتحدة في أثينا.

ونقلت التقارير المحلية عن الشرطة أن أفغانيا يبلغ 40 عاما صب سائلا قابلا للاشتعال على جسده بالقرب من السفارة الأمريكية.

وتمكن عناصر في الشرطة كانوا في الموقع من شل حركة الرجل قبل أن يشعل النار في جسده وتم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى مكتب لأجهزة أمن الدولة.

ولم يتم الإعلان رسميا عن دوافع محاولة الانتحار لكن وسائل الإعلام رجحت أن يكون ذلك ردا من الرجل على إجراءات الولايات المتحدة في أفغانستان.

المصدر: وكالات