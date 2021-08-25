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بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أفغانستان بسبب "خطر كبير من هجوم إرهابي"

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بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أفغانستان بسبب
Reuters JOHN SIBLEY
علم بريطانيا
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نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر لأي سبب إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن "الوضع الأمني في البلاد لا يزال مضطربا وأن هناك خطرا كبيرا من وقوع هجوم إرهابي".

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر لأي سبب لأفغانستان. ينبغي ألا تسافروا لأفغانستان".

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وأضافت أن "الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال مضطربا. هناك تهديد مستمر وكبير بوقوع هجوم إرهابي".

 

المصدر: "رويترز"

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