 
مباشر

أردوغان: لا يمكننا تحمل عبء هجرة إضافي من سوريا وأفغانستان

أخبار العالم

أردوغان: لا يمكننا تحمل عبء هجرة إضافي من سوريا وأفغانستان
Reuters SEC/ELO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4zv

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تستضيف حاليا أكثر من 5 ملايين طالب لجوء، "ولا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان".

إقرأ المزيد
أردوغان: نتعامل مع رسائل قادة
أردوغان: نتعامل مع رسائل قادة "طالبان" بتفاؤل حذر

وجاء تصريح أردوغان خلال مأدبة عشاء مع سفراء مساء اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وكان الرئيس التركي دعا في الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" عن المهاجرين الجدد من أفغانستان، مشيرا إلى أن تركيا ليست "مستودعا للاجئين".

وأشار وقتها إلى أن تركيا "ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب"، مضيفا: "لن نتسامح أبدا مع من لا يلتزم بقوانيننا وأنظمتنا ويتخذ مواقف تثير الفوضى".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا