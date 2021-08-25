أردوغان: لا يمكننا تحمل عبء هجرة إضافي من سوريا وأفغانستان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تستضيف حاليا أكثر من 5 ملايين طالب لجوء، "ولا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان".

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وجاء تصريح أردوغان خلال مأدبة عشاء مع سفراء مساء اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وكان الرئيس التركي دعا في الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" عن المهاجرين الجدد من أفغانستان، مشيرا إلى أن تركيا ليست "مستودعا للاجئين".

وأشار وقتها إلى أن تركيا "ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب"، مضيفا: "لن نتسامح أبدا مع من لا يلتزم بقوانيننا وأنظمتنا ويتخذ مواقف تثير الفوضى".

المصدر: وكالات