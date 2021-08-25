رغم الوعود المتكررة.. أفغانيات يبلغن عن تعرضهن للمضايقات من قبل "طالبان"

أبلغت معلمات وغيرهن من العاملات في مقاطعتين بأفغانستان عن تعرضهن لمضايقات من قبل مقاتلي "طالبان"، بالرغم من تعهد الحركة بوضع سياسة للحفاظ على أمن النساء.

وتقول النساء في ولاية تاخار، شمال شرق البلاد، ومقاطعة كابل إن هناك قيودا جديدة تتعلق بملابسهن وعملهن.

وقالت معلمة في تاخار لإذاعة Voice of America: "طالبان عدوانية للغاية مع النساء هنا. يريدون أن ترتدي النساء الشادور". (غطاء كامل للجسم به ثقوب صغيرة يمكن الرؤية من خلالها).

وأوضحت المعلمة أن حركة "طالبان" في المحافظة كانت صارمة للغاية لدرجة أنها لم تسمح للنساء بارتداء البرقع الأسود بل تطالب بالشادور. وعدم خروج المرأة من المنزل إلا مع محرم".

وقالت: "تعاني النساء هنا الكثير من المشاكل. تحتاج النساء إلى الخروج من أجل قضاء أمورهن ولا يمكن أن يكون معهن محرم في جميع الأوقات". وأكدت أن "طالبان" منعت المعلمين بالفعل من تعليم الطلاب من الجنس الآخر، "كما أمروا بضرورة فصل الطلاب عن الطالبات. وغيروا منهج التعليم".

وفي كابل، طلبت "طالبان" من موظفات مستشفى واحد على الأقل فصل أماكن عملهن عن الرجال أو البقاء في المنزل. كما طلبت من مراسلة إذاعة Voice of America، التي خرجت من المنزل مرتدية الحجاب أن تغطي وجهها أيضا.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، يوم الثلاثاء، إن مقاتلي الحركة "لم يتم تدريبهم على التحدث مع النساء، وهذا هو السبب في أننا نطلب من النساء البقاء في المنزل في الوقت الحالي، لكنهن سيستمرن في تلقي الرواتب. بمجرد أن يكون لدينا نظام كامل، يمكن للمرأة العودة إلى العمل".

المصدر: Voice of America