لافروف يهنئ عبد اللهيان بتولي منصب وزير الخارجية الإيراني

هنأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، بمناسبة مصادقة برلمان إيران على تعيينه في منصبه.

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وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن لافروف وجه برقية تهنئة إلى عبد اللهيان بعد تنصيبه، "معربا عن ارتياحه من مستوى التعاون بين إيران وروسيا".

وصادق مجلس الشورى، أي البرلمان الإيراني، الأربعاء، على التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الجديد للبلاد، إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد، وحصل عبد اللهيان على دعم 270 من أصل 286 نائبا.

وسبق أن عمل عبد اللهيان نائبا لرئيس مجلس الشورى كما تولى قبل ذلك منصب نائب وزير الخارجية.

المصدر: وكالات