تركيا تعلن بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان "بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة".

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وقالت الوزارة في بيان إن "القوات المسلحة تعود إلى وطننا بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح".

وأضافت أنه "تم إجلاء 1129 مواطنا مدنيا بطائراتنا العسكرية من أفغانستان".

وتأتي خطوة وزارة الدفاع التركية تزامنا مع تأكيد حركة "طالبان" الأفغانية على ضرورة انسحاب القوات التركية من كابل بحلول نهاية مهلة 31 أغسطس المحددة لمغادرة القوات الأجنبية.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين تركيين في وقت سابق من اليوم أن "طالبان" طلبت أيضا من تركيا دعما فنيا لتشغيل مطار العاصمة كابل، بعد رحيل القوات الأجنبية.

المصدر: وكالات