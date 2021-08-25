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سفير ألمانيا: "طالبان" ستسمح للأفغانيين بمغادرة البلاد بعد الموعد النهائي للانسحاب الأمريكي

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سفير ألمانيا:
Reuters
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قال سفير ألمانيا في أفغانستان اليوم الأربعاء، إن "طالبان" ستواصل السماح للأفغان الذين لديهم الوثائق الصحيحة بمغادرة البلاد بعد الموعد النهائي لانسحاب الولايات المتحدة في 31 أغسطس.

وقال السفير ماركوس بوتزل في تغريدة عبر "تويتر" إنه التقى بنائب كبير مفاوضي "طالبان" محمد عباس ستانيكزاي وفريقه في الدوحة يوم أمس، و"تحدثنا عن الحاجة الملحة لأن يكون هناك مطارا عاملا في كابل كشرط أساسي لوجود دبلوماسي ومنظمات غير حكومية في أفغانستان".

وأعلن أن "ألمانيا تعهدت بزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني من خلال المنظمات الدولية بمبلغ 100 مليون يورو. وسيعتمد استئناف التعاون الإنمائي على الظروف، كما كان الحال مع الحكومة الأفغانية".

وأضاف: "ستانيكزاي أكد لي أن الأفغان الذين لديهم وثائق قانونية سيستمرون في الحصول على فرصة السفر على متن رحلات تجارية بعد 31 أغسطس".

المصدر: RT

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