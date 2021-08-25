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رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤدي "صلاة الفجر" قبيل لقائه 3 شخصيات كبيرة في واشنطن (صورة)

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤدي
Reuters رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صورة عبر حسابه في موقع "تويتر" وعلق عليها بالقول إنه يصلي قبيل لقاءاته في واشنطن .

وقال بينيت في الصورة التي ظهر فيها وهو ينظر عبر نافذة، إن "رئيس الوزراء بينيت يصلي صلاة الفجر في واشنطن قبيل لقاءاته المرتقبة اليوم مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ومستشار الأمن القومي الأمريكي".

وكان بينيت وصل مساء أمس إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، بعد تسلمه منصبه.

وسبق لبينيت أن أعلن أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول سبل وقف ما وصفه بتقدم إيران السريع نحو تصنيع قنبلة نووية.

 

المصدر: RT

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